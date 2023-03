Horóscopo de hoy 8 de marzo para los doce signos del zodiaco

♈ Aries (marzo 21 - abril 20): Dos grandes preguntas de Saturno son cómo manejas los secretos y con quién los compartes. Solo revela tu ser más profundo cuando estés seguro de que puede confiar en alguien y haz una promesa duradera de confiar en ti mismo. En cuanto al trabajo, tú sabes a quién quieres en tu equipo, así que dícelo.

♉ Tauro (abril 21 - mayo 20): Plutón, el planeta de lo inesperado, agrega un nuevo valor oculto a algo que puedes estar pensando en dejar ir; no es demasiado tarde para cambiar de opinión. Tienes una fuerte luna de estabilidad que te ayuda emocionalmente a pasar página.

♊ Géminis (mayo 21 - junio 21): Los fuertes vínculos entre los sentimientos internos y las apariencias externas hacen que tu carta sea un desafío para Saturno. Confía en ti mismo para decir y hacer lo que se necesitas, pero también haz tu tarea. En términos de amor, el futuro se beneficia de las lecciones del pasado.

♋ Cáncer (junio 22 - julio 23): Tienes la habilidad natural de aprender de experiencias pasadas y canalizarlas hacia un progreso positivo. Es posible que tu ámbito familiar no coincida con un patrón "perfecto", pero aun así se siente bien. Quédate con tus ideas individuales hoy. Si estás enamorado, comparte un secreto con tu pareja.

♌ Leo (julio 24 - agosto 23): Es tentador comenzar a usar algunas nuevas habilidades personales, pero el enfoque inspirado en Saturno es no hacer nada por ahora. Dale tiempo a tu mente para encontrar el mejor camino a seguir y lo encontrarás. Un amigo puede estar encantado de volver a saber de ti después de un largo tiempo. La pasión se vincula a la letra A.

♍ Virgo (agosto 24 - sept 23): Esta es una luna matutina personal, que te empuja a tomar algunas decisiones gratificantes y hace que tu carta sea un lugar fascinante. Puedes sorprender a familiares y amigos con ideas improvisadas. En el trabajo cumple lo que prometiste.

♎ Libra (sept 24 - oct 22): Si es agotador calcular el valor de los secretos, es mejor guardarlos todos. Las personas que te importan lo apreciarán. El amor puede sentirse como dar y no recibir, así que determina el cambio que más te gustaría ver y luego pídelo. ¿Soltero? una nueva pasión surge esta semana.

♏ Escorpio (oct 23 - nov 22): Es posible que los demás no siempre escuchen o no reaccionen de la manera que tú quieres que lo hagan, así que busca lo que puedes cambiar y deja ir lo que no puedes. En términos de amor, intenta mezclar un poco de diversión con trabajo emocional y mata dos pájaros de un tiro.

♐ Sagitario (nov 23 - dic 21): Concéntrate en los objetivos de acondicionamiento físico, tu cuerpo te necesita. Con Júpiter irradiando unión, si hay alguien a quien has estado pensando acercarte, este es un momento ideal. Plutón te alienta a moldear el éxito en lo que quieres que sea, especialmente en términos de dinero.

♑ Capricornio (dic 22 - ene 20): Tómate el tiempo que necesites para planificar ese viaje que deseas correctamente. Incluir todos los puntos de vista puede hacer que los momentos fuera de rutina sean animados y encantadores. Tienes una habilidad especial para detectar y conseguir gangas en todo tipo de plataformas; esto puede traer ventajas en los próximos días.

♒ Acuario (ene 21 - feb 19): Si vuelve a surgir una oportunidad de aprendizaje, aprovéchala: la luna muestra que estás listo para brillar. Tu capacidad de concentración enviada por Saturno es súper aguda. En términos de pasión, la unión y el tiempo son una combinación ganadora y cambiar las fechas para crear un espacio para hablar puede ser un movimiento clave.

♓ Piscis (feb 20 - marzo 20): Tu signo es optimista y abierto, pero tiene verdadera sensibilidad y fuerza. Mira hacia los orígenes de algunos sentimientos profundos y tal vez egoístas, luego decide si deseas lidiar con estos honestamente, porque en caso de no hacerlo podrían seguir creciendo. La pasión se trata de valores compartidos y si te sientes estafado, puedes corregir todo ahora.