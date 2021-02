“Horrible”: Julián Román dice que detrás de ataques sobre la enfermedad de su padre hay una bodega

El actor Julián Román habló en Mañanas BLU 10:30 sobre los ataques en su contra en Twitter. De acuerdo con el artista, detrás de recientes arremetidas en esa red social, en los que se hicieron alusiones dolorosas a la enfermedad de su padre, el también actor Edgardo Román, hay una bodega.

“Hace unas semanas con lo de mi papá también fui tendencia, horrible, hablando de la enfermedad de mi papá. Uno como que ya está acostumbrado, tampoco siento que sea tan real porque las bodegas están en todos lados”, declaró el artista

Según Román, una persona se le acercó hace un tiempo y le reveló el nombre de quien está detrás de los ataques.

“Estábamos lanzando una serie sobre el general Naranjo, una bioserie. Empezaron a atacarme y pusieron una tendencia que que invitaba a no ver nada en lo que trabaje Julián Román”, contó.

“Por cuestiones del destino empezaron a hacer otra contar campaña y después se volvió tendencia #YoApoyoAJuliánRomán”, agregó.

Según el artista el episodio no terminó ahí y semanas después una fuente lo contactó para revelarle lo que había detrás de los ataques.

“Un mes después me escribió un señor diciéndome: yo trabajo en esta empresa, me dio el nombre, me dijo con quién trabajaba. Me dijo: a usted y Adriana Lucia los tenemos en una lista y son blancos de nosotros”, relató.

De acuerdo con Julián Román, la persona que lo contacto le dijo: “Esto funciona así, es un programa donde ponemos varias palabras: guerrillero, mamerto y no se qué”.

El actor aseguró que las cuentas que coordinan la ofensiva en redes son fácilmente identificables.

“No es natural. Uno mira los mensajes y son fotos que no son, cuentas que abrieron hace dos o tres meses. Claro, eso da volumen y empieza a generar una bola de nieve gigante. Terminamos siendo tendencia negativa”, complementó.

“Este señor que me escribió me mandó el nombre del señor que tiene una agencia que trabaja para eso. Me dice simplemente: es meter un programa aquí y lo volvemos tendencia con lo que se nos da la gana”, añadió.

