El reconocido actor Gregorio Pernía, es blanco de críticas por un video en el que aparece diciendo que las vacunas van a “somatizar” las enfermedades que las personas padecen y que esto es una estrategia de los Illuminati, Bill Gates, entre otros.

“¿Tiene la vacuna? Si no la tiene no puede trabajar y si no trabaja, no come. Así que se jodió”, dijo.

Con respecto al anterior, el actor afirmó que la vacuna va a influir en las enfermedades ya existentes de las personas y que, por consiguiente, “si usted esta pronosticado para vivir 80 años, pues le quitarán 20 años, para que se muera a los 60”.

“Vamos en el camino que ellos quieren, tanto los Illuminati, Bill Gates y todos ellos. Ellos ya tienen el camino escogido”, afirmó Pernía.

Estas polémicas declaraciones convirtieron este video en viral en cuestión de horas, hay quienes defienden el pensamiento del actor como otros que simplemente no están de acuerdo con lo que dijo.

Vale la pena recordar que el COVID-19 ha cobrado la vida de 124.023 colombianos. Por lo cual el llamado de las autoridades sanitarias sigue siendo vacunarse como la mejor opción para superar la pandemia.

Vea el video: