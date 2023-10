Imprudente conductor de bus atropelló a adulta mayor y a reciclador: por poco los mata

En un trágico incidente ocurrido el pasado jueves por la tarde en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, ubicada en Buenos Aires, Argentina, una mujer de 84 años fue embestida por un conductor de bus, quien previamente había atropellado a un cartonero que circulaba por la calle.

Las impactantes imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran el momento en el que el colectivo golpea de costado al reciclador, quien afortunadamente resultó ileso. Sin embargo, la situación empeoró cuando el vehículo arremetió contra la mujer mayor, identificada como Blanca Melián.

El conductor, identificado como Martín Alarcón de 45 años, fue detenido en la terminal de buses y ahora está bajo disposición judicial. Por su parte, Blanca Melián fue trasladada con urgencia a la Clínica San Francisco, donde los informes indican que se encuentra en estado grave.

Fuentes policiales señalaron que, a pesar de estar despierta, la mujer se encontraba desorientada tras el impacto que la arrojó hacia la vereda. Su hijo, José Luis, reveló que su madre presenta un coágulo severo y que sufrió una pérdida considerable de sangre en el lado derecho. Aunque ha sido sometida a suturas, la situación se complicó en el lado izquierdo.

“Tiene un coágulo severo. Perdió sangre de la parte derecha, la suturaron pero se fue del lado izquierdo. Está con respirador. Ella es fuerte, sana, pero estamos viendo si se puede reponer”, expresó José Luis al medio local Todo Noticias.

José Luis también compartió su indignación hacia el conductor: “Un inconsciente total, una persona que no puede manejar. Tenía espacio para pasar. Se llevó todo por delante y no hizo bien la maniobra tampoco. Ni siquiera paró. Creo que estaba fuera de servicio, porque no llevaba gente”.

Al final, este lamentable suceso ha generado un profundo pesar en la comunidad, y la familia de Blanca Melián espera por noticias alentadoras sobre su recuperación, confiando en la fortaleza de su ser querido para superar este difícil momento. La Justicia se encuentra investigando el caso para determinar las responsabilidades pertinentes.

Video del fuerte accidente: