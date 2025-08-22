Influencer alemán Dominic Wolf denunció dolorosa situación: "El sustento de mi familia"

El creador de contenido alemán Dominic Wolf, conocido en redes sociales como Dominic Colombia o “el alemán más colombiano”, volvió a encender las conversaciones digitales tras compartir un doloroso mensaje en el que habló de una difícil situación personal y profesional.

En el video, publicado en su cuenta de Instagram, el joven radicado en Bucaramanga relató que un error de una plataforma tecnológica puso en riesgo el proyecto cultural que ha construido en Colombia durante varios años.

Con evidente preocupación, aseguró que no solo se trata de su trabajo como influenciador, sino del sustento económico de su familia y de varias personas que lo acompañan en su equipo.

El influencer señaló que tuvo un problema que comprometió el sustento de su familia. Foto: Ig @dominiccolombiano

¿Qué pasó con el influencer alemán Dominic Wolf?

La polémica se originó porque su página oficial en Facebook fue suspendida después de que publicara un video en el que explicaba la tradición del mambe, un ritual ancestral de las comunidades amazónicas.

Según explicó, el algoritmo confundió la práctica indígena con una supuesta promoción de drogas, lo que llevó a la restricción inmediata de su perfil.

“Me suspendieron mi página de Facebook, fuente de ingresos de varias familias colombianas. Soy Dominic Fabian Wolf, embajador de la cultura colombiana, y anoche me restringieron la página que durante años ha sido el sustento de mi familia y de varias familias colombianas que trabajan conmigo”, señaló.

Wolf aclaró que su intención nunca fue mostrar la práctica con fines recreativos. En cambio, buscaba destacar la importancia del mambe como herencia cultural, una mezcla de hoja de coca con ceniza de yarumo que, desde tiempos ancestrales, representa un símbolo de respeto, espiritualidad y conexión con la naturaleza.

El video de la denuncia ya supera las 9.000 visualizaciones y ha recibido decenas de mensajes de apoyo de sus seguidores, quienes le han pedido a la plataforma revisar lo ocurrido y revertir la sanción.

Ante el bloqueo, el influenciador anunció la creación de un nuevo espacio digital: “Dominic Wolf Colombia”, desde donde continuará difundiendo tradiciones y costumbres del país. “Un simple error de la inteligencia artificial de Facebook que hoy, lamentablemente, afecta a mi empresa entera. Como buen colombiano, no me rindo”, expresó.

Finalmente, invitó a sus seguidores a respaldar su nueva página para no detener su labor de promoción cultural: “Les pido de corazón que me sigan en la nueva página y la compartan. Juntos vamos a salir adelante porque cuando nos unimos para mostrar lo bonito de Colombia y los valores familiares, nada nos detiene. Siempre pa’ delante”, concluyó.