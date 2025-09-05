Insólita reacción de hinchas de Bolivia tras derrota frente a Colombia: “Duele”

La Selección Colombia aseguró su clasificación al Mundial de 2026 luego de vencer 3-0 a Bolivia el jueves 4 de septiembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

El triunfo significó alegría para los colombianos, que regresan a una Copa del Mundo después de ocho años. Sin embargo, para la selección boliviana el panorama es complicado: no sumó puntos y ahora está obligada a ganarle a Brasil el próximo martes y esperar que Venezuela no sume en su siguiente compromiso para mantener la ilusión del repechaje.

En medio de la euforia en Colombia, un video protagonizado por dos hinchas bolivianos se viralizó en redes sociales por su emotiva reacción durante el encuentro. “La ilusión estaba intacta”, se lee al inicio del clip. Los aficionados comenzaron motivados, pero el primer gol de James Rodríguez les cambió su expresión: “La ilusión de seguir al menos con un punto se desvanecía”, afirmaron.

A pesar de las llegadas de su selección, el ánimo decayó con el segundo tanto colombiano, anotado por Jhon Córdoba. “Una impotencia única”, expresaron con tristeza. “Sabíamos que Colombia era un equipo fuerte, pero tuvimos chances y eso duele. Pero hasta el final con la verde”, agregaron.

Con resignación, miraron hacia lo que será la última fecha de las Eliminatorias. “Nuestra última fecha será contra Brasil en casa. Así que nuestra fe sigue viva. Queda soñar contra Brasil y que Colombia le gane a Venezuela, no hay más”, dijeron al cierre del video.

La selección Bolivia se jugará su última oportunidad de alcanzar el repechaje el próximo martes 9 de septiembre frente a Brasil, mientras que la Selección Colombia cerrará su participación enfrentando a Venezuela.