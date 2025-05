Italiana reveló las seis cosas de Colombia que más la sorprendieron: “Fue impactante”

Una joven italiana, residente desde hace varios años en Colombia, se volvió viral en TikTok tras publicar un video en el que revela las seis cosas que más le han sorprendido del país. A través de su cuenta @fruitjoy, la creadora de contenido compartió su experiencia como extranjera , acumulando más de un millón de reproducciones y miles de comentarios.

En el video, la joven comienza señalando la ausencia de bidé en los hogares colombianos, un elemento común en los baños italianos. “En Colombia no hay bidet, en cambio en Italia sí”, comentó, marcando una de las diferencias culturales que más le llamó la atención.

Otra de las cosas que destacó fue la vitalidad de las calles colombianas a cualquier hora. “Colombia nunca duerme, si necesitas algo de comida o algo de tiendita, siempre encontrarás en la calle”, aseguró, contrastando con la costumbre italiana de cerrar comercios a determinada hora.

También expresó su sorpresa por la existencia de los estratos socioeconómicos en Colombia, una clasificación que no existe en su país. “Para mí fue bastante impactante aprender esto sobre Colombia”, afirmó.

En cuanto a la movilidad, comparó el sistema de “pico y placa” colombiano, que restringe el uso de vehículos en ciertos días, con la libertad que tienen los conductores en Italia, donde se puede circular todos los días.

Además, elogió la variedad de opciones de transporte en Colombia, desde taxis hasta aplicaciones como Didi y Uber. Según ella, en Italia los taxis solo son comunes en ciudades turísticas, y la red ferroviaria es el principal medio de transporte.

Por último, mencionó el tema del clima. Si bien reconoció que ambos países tienen estaciones climáticas, resaltó que en Colombia estas no se definen por estaciones como primavera, verano, otoño e invierno, sino por condiciones más variables: “mero frío, mero calor, mera lluvia y mero granizo”, tal como bromeó un usuario en los comentarios.

Las reacciones al video no se hicieron esperar. “Soy colombiano y en mi santa vida no he visto un bidet”, escribió un usuario. Otro comentó: “La parcera disque: en Italia no hay pobres 😔😔”. También hubo quienes aplaudieron su mirada positiva del país: “¡Con todos sus problemas, Colombia es maravillosa! Bienvenida, es el mejor país del mundo 😍”.