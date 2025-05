Niñera colombiana en EE. UU. hizo un impactante hallazgo sobre la familia con la que vivía

Melissa Nasmutama, una joven colombiana que trabajó como au pair en Estados Unidos, reveló un escalofriante hallazgo que vivió durante su estadía con una familia anfitriona: descubrió que la estaban vigilando en secreto dentro de su habitación.

La joven compartió su testimonio en el pódcast AuPairNation, donde relató que fue au pair en dos ocasiones, entre 2018 y 2019 y luego entre 2023 y 2024, donde vivió en Washington D.C. Fue en una de estas experiencias más recientes donde hizo el descubrimiento.

“Yo descubrí que había una cámara en el clóset, en mi cuarto. En una de las bisagras estaba la cámara y yo me enloquecí, empecé a desbaratar todo. Dije: Dios mío, que no hayan micrófonos”, contó Melissa. La situación empeoró cuando, impulsada por la sospecha, revisó el detector de humo en el techo de la habitación.

“Yo temblaba, y cuando lo abrí, había una cámara y un micrófono. Le tomé una foto, les mandé un mensaje y les dije: no puedo creer que me estén haciendo esto, es una falta de respeto”, relató.Ante la gravedad del hecho, la familia optó por ofrecerle una indemnización, aunque no se especificó el monto.

Melissa también denunció malos tratos por parte de otra familia para la que trabajó. Según explicó, la madre de los niños que cuidaba la acusaba de no trabajar bien ni respetar los horarios. Sin embargo, las cámaras que había en la casa demostraban lo contrario.

El testimonio provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios manifestaron su indignación. “Eso no es una falta de respeto, es ilegal”, “Eso de los programas de au pair es esclavitud moderna”, “¿Quéee? ¿El detector de humo puede ser una cámara?”, “¿Sabías que una chica le sacó 2 millones de dólares a una familia que le hizo lo mismo?”, son algunos de los comentarios más destacados.