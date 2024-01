Joven argentina reveló cuánto gana limpiando casas en Estados Unidos: esta es la millonaria cifra

La influencer argentina Brenda Caretto, conocida como @brendacaretto en TikTok , compartió su experiencia trabajando como empleada doméstica en Estados Unidos, desatando una ola de comentarios sobre las condiciones laborales.

En un video que se ha vuelto viral con más de dos millones de reproducciones, Brenda detalla su jornada laboral, realizando tareas domésticas en una casa estadounidense y revelando que se paga alrededor de 20 dólares por hora en dicho país. La cifra sorprendió a los internautas.

La influencer, titulada en tres carreras, habló sobre su formación académica al comentar: "Recibida de tres carreras para estar limpiando baños en Estados Unidos". Mientras mostraba las labores realizadas, como lavar ropa, hacer las camas y limpiar espejos, Brenda destacó la sorprendente ganancia económica que recibía por estas tareas.

En el video, Caretto contrasta la realidad salarial en Estados Unidos con la situación en Argentina, donde los trabajadores domésticos enfrentan una precarización laboral, ya que les pagan muy poco. La influencer expresó su asombro al descubrir la sala de juegos en la casa estadounidense, comentando: "No puedo creer la playroom, hay gente que vive así... tranqui".

El video ha acumulado más de dos millones de reproducciones, 200 mil 'me gusta' y miles de comentarios en los que los usuarios expresan opiniones divididas. Algunos consideran que el salario en Estados Unidos es significativo, mientras que otros señalan que, aunque es mucho para Argentina u otros países de Latinoamérica, puede no ser suficiente en el contexto estadounidense.

En América Latina y el Caribe, según datos de Cepal y OIT, se estima que entre 11 y 18 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado, de las cuales el 93% son mujeres y más del 77,5% de las mujeres empleadas en el sector lo hacen en condiciones de informalidad. Según datos de Cippec el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado representa el 16% del PBI. Más que la industria (13%), más que el comercio (13%). El 76% de estas tareas la realizan mujeres de manera gratuita. Son más de 96 millones de horas gratuitas que las mujeres aportan al sostenimiento y reproducción cotidiana de la vida en sociedad. En 2013 se sancionó la Ley 26.844 que creó el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y equiparó las condiciones de trabajo del sector con las del resto de las personas asalariadas regidas por la Ley de Contrato de Trabajo.

Además, la joven sorprendió al revelar que tiene un salario promedio de 20 dólares por hora, alcanzando un ingreso mensual equivalente a 2.400 dólares, más de 9 millones de pesos colombianos.

“Es mucha plata para Argentina, pero allá con dos millones no es mucho capas”, “Estoy aquí en Argentina no quieren pagar lo que corresponde y quieren que limpien todo en un día una locura. Somos mal pagadas”, “No me gusta limpiar”, son algunas de las reacciones que ha dejado el video en redes sociales.

