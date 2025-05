Karol G hizo llorar a su primera profesora de técnica vocal: esta fue la razón

Karol G estuvo recientemente en su tierra natal, Medellín, donde realizó un evento por el lanzamiento de la serie de Netflix ‘Mañana fue muy bonito’. Invitó a un gran número de personas, entre ellos, influencers, familiares, amigos e incluso a su primera profesora de técnica vocal llamada Mirabay Gómez.

La profesora que se encontraba en el lugar no se esperaba que la artista colombiana le diera un discurso agradeciéndole por sus enseñanzas durante cuatro años que forjaron sus conocimientos y la llevaron al éxito.

“Te voy a decir una cosa, yo creo que me enseñaste a ser más persona que a cantar. Es súper loco porque Mirabay es una profesora brava, no la aguanta todo el mundo. Cuando iba a las clases, decía: aquí vamos, vamos con toda, porque la clase era muy difícil. Estuve cuatro años yendo a su casa, desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 a.m., hacíamos técnica vocal, me hacía subir el cerro El Volador, son las manos arriba para que se me expandieran los pulmones”, fueron las palabras de Karol G para la profesora en su evento en Medellín .

Además, la artista se refirió a cada uno de los recuerdos que le sirvieron como proceso para creer en su talento. Se refirió al momento en el que creó su nombre artístico y lo que quería lograr cuando fuera reconocida.

“Me trabajaste bastante el cerebro, yo no sabía que el mundo era tan horrible ni tan fuerte como lo es con las personas soñadoras. Mirabay me dijo muchas veces que yo no iba a ser capaz de hacerlo. Cuando le mostré mi primer CD, me dijo: “disque Karol G, ‘G’ de grilla de guisa, ¿cómo así que Karol G, qué es eso? Y yo le dije: yo me voy a llamar Karol G, no importa, y seguí adelante con mi nombre. Me acuerdo que un día me dijo: ¿A dónde pretendes llegar con lo que estás haciendo? Yle dije que quería ser la número uno de Medellín”, señaló Karol G.

El video del momento de las palabras hacia la profesora fue compartido en redes sociales, y ha sido compartido una gran cantidad de veces. Además, en los comentarios, se pueden leer frases como: “La perseverancia y la disciplina hace grandes seres humanos”, “Que humildad tiene Karol por eso me encanta bendiciones para mí bichota ”, “Uff me hizo llorar, eres la persona más dulce, te mereces todo y más”, “Eres una dura karol, y sin duda Dios siempre nos pones ángeles en nuestros caminos”, “Que bonito que no pierda la humildad".