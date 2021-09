La depresión en jóvenes ha generado un problema de salud pública

Este domingo, en el tema central de Generaciones BLU estuvo Nubia Bautista, subdirectora de Enfermedades ‘No Transmisibles’ del Ministerio de Salud Médica, y Paulo Daniel Acero, psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, quienes hablaron sobre el aumento de suicidios en el país.

En Colombia, el Ministerio de Salud ha dicho que en la última década ha aumentado la tasa de suicidios. La mayoría de las personas que deciden acabar con su vida son jóvenes y adolescentes que, en su mayoría, lo hacen por problemas familiares o de pareja.

Nubia Bautista hace referencia a esta práctica como un fenómeno preocupante, ya que cada vez se encuentran casos en personas jóvenes que no han recibido la atención que necesita.

“Es un impacto muy fuerte en los adolescentes y jóvenes. Por eso, es una prioridad en materia de política pública evitar estas situaciones”, dijo.

"La mayoría de los casos están registrados desde los cinco años. Esto en un menor de 10 años genera muchas preguntas”, añadió Bautista.

Así mismo, Paulo Acero, se refirió al tema basándose en lo que hay detrás de los pensamientos.

“Podríamos plantear que en Colombia no se sabe resolver conflictos entre pareja. Una solución a este tema es dar una educación que se base en ‘el éxito’. Sin embargo, es difícil cuando no se tiene una atención adecuada en la parte de trastorno mental”, agregó.

