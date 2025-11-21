La docente que iba a dar clases en bicicleta bajo el sol por años; recibió inesperado regalo

En medio de las extremas condiciones climáticas que afectan a Maracaibo, donde el termómetro alcanza los 38 °C y la sensación térmica supera los 45 °C, la historia de la profesora Erika, que se ha hecho viral en redes sociales, se ha convertido en un potente ejemplo de compromiso y dedicación.

Durante su rutina diaria, la docente pedaleaba en bicicleta para garantizar su puntualidad en la escuela y así poder enseñar a sus alumnos a leer y escribir, sin quejarse del cansancio ni del intenso calor.

Su esfuerzo no pasó desapercibido y fue visto un día por una creadora de contenido, que en redes aparece como @maruporvzla. Ella decidió realizar un gesto de agradecimiento que rápidamente se volvió viral. La sorpresa incluyó una serie de regalos destinados a aliviar las dificultades de la vida diaria.

1. Un día completo de cuidado personal en un salón de belleza.



2. Ayuda para surtir su mercado.

3. Las llaves de una moto.

Gracias a este acto de generosidad, la profesora Erika ya no tendrá que llegar a dictar clases "agotada y empapada de sudor". Ahora, podrá transportarse "fresca y segura"

Publicidad

La reacción de la docente también fue captada en video.

Vea la grabación aquí: