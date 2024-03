La Filarmónica Joven de Colombia presenta en Medellín su nueva propuesta 'Cuerpos en Movimiento'

La Filarmónica Joven de Colombia continúa su recorrido por el país y llega este viernes a Medellín para presentará 'Cuerpos en Movimiento', una propuesta artística que, además de unir la música clásica con la danza contemporánea, también reúne a músicos y bailarines en un mismo espacio, abandonando las tradicionales formaciones de las agrupaciones de cámara y orquestas.

La presentación de esta agrupación en Medellín será este viernes, desde las 8:00 de la noche en el Pablo Tobón Uribe e incluye tres piezas musicales: las Siete últimas palabras de Cristo en la Cruz del compositor austriaco Joseph Haydn, el Cuarteto de Cuerdas n°1 Already It Is Dusk del polaco Henryk Górecki y Paisajes caribeños del joven compositor colombiano cartagenero Ludsen Martinus.

La Filarmónica Joven de Colombia es una agrupación que ha destacado en el ámbito nacional e internacional, con más de 25 giras realizadas y la participación de más de 50 directores y solistas de renombre mundial.

Esta agrupación ya presentó la misma propuesta el pasado jueves en el Teatro Santa Marta y llevará su puesta en escena también al Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional en Bogotá el próximo domingo, 24 de marzo, a partir de las 11 de la mañana.