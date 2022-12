“La gente tiene que aprender a identificar las noticias falsas”: Tulio Ángel

Tulio Ángel, presidente de Asomedios, habló en Mañanas BLU sobre el Foro Noticias Falsas, que reúne a grandes medios de comunicación para generar una reflexión sobre el tema.



Ángel aseguró que es preocupante la situación que se vive actualmente en el mundo por cuenta de las redes sociales pues “no todo lo que se publica allí es verdad y el problema es que la gente lo cree y toma partido”.



Afirmó que es importante que los usuarios y cibernautas hagan un análisis y revisen sus fuentes para “intentar identificar lo que es falso y que no se amplifique”.



Dijo que uno de los grandes problemas de la actualidad no solo es la información falsa, “sino que la gente la cree y la radicaliza por eso que está temática es grave”.



Explicó que los medios de comunicación cuentan con personal, “periodistas y editores que buscan confirmar las informaciones para evitar que haya informaciones falsas que se difundan”.



“El mundo tiene que luchar contra la información falsa, no podemos permitir que se siga permitiendo eso”, dijo.



