La pista clave para resolver caso de muerte de niña de 12 años en pijamada con sus amigas

En los últimos días, han salido nuevos detalles de una tragedia que ocurrió en lo que parecía una noche de juegos y diversión entre niñas, cuando una de las menores murió tras caer de la ventana de la habitación.

Tres meses después de la muerte de Arya LeBeau, la niña de 12 años que cayó desde la ventana de un tercer piso durante una pijamada en Southbridge, Massachusetts (EE. UU.), su caso vuelve a estar en el centro de la atención pública tras revelarse una pista: una porción de pizza podría ser la clave para entender cómo ocurrió el fatal desenlace.

La madrugada del 23 de mayo, la madre de Arya, Charlene Cabrera, dejó a su hija en la casa de una amiga confiada en que los adultos de la vivienda se encargarían de la supervisión.

Sin embargo, horas después recibió la llamada que cambiaría su vida: su hija había sufrido un grave accidente y se encontraba en el hospital. A pesar de los esfuerzos médicos, la menor no logró sobrevivir a las heridas provocadas por la caída de aproximadamente seis metros.

Arya LeBeau, de 12 años, murió tras caer de una ventana tras una pijamada. Foto: Redes sociales

Hasta ahora, el hecho se había manejado como un accidente doméstico, pero la versión divulgada recientemente por la abuela de Arya, Dimas Cabrera, abrió un nuevo giro en la investigación.



Un pedazo de pizza, la pista tras la muerte de Arya LeBeau

Según un testimonio compartido en redes sociales, la tragedia se habría originado tras una discusión infantil durante la pijamada. Todo empezó, supuestamente, por una rebanada de pizza que desencadenó un altercado entre las niñas.

De acuerdo con ese relato, otra menor habría pateado a Arya durante la confrontación.

El golpe la habría impulsado hacia atrás, justo en dirección a la ventana que estaba abierta, provocando la caída que le costó la vida.

La Oficina del Fiscal del Distrito de Worcester y las autoridades locales de Southbridge mantienen abierta la investigación. Uno de los puntos en discusión es si hubo negligencia en la supervisión de las niñas y si existen responsabilidades legales por parte de los adultos que debían cuidarlas.

Muere niña de 12 años tras acudir a una pijamada con sus amigas. Foto: Captura de redes sociales

La familia de Arya, mientras tanto, insiste en que no se puede catalogar el hecho como un simple accidente. “Mi nieta merece justicia, la verdad debe salir a la luz”, expresó su abuela en un mensaje cargado de dolor.

El caso, que estremeció a la comunidad, sigue sin resolverse por completo. Ahora, una porción de pizza podría convertirse en la pieza central que ayude a esclarecer qué ocurrió realmente aquella noche que terminó en tragedia.