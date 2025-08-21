Nuevos detalles de la muerte de niña de 12 años tras acudir a una pijamada con sus amigas

Lo que debía ser una noche de juegos y diversión entre amigas terminó en una tragedia que hoy conmueve a una comunidad en Massachusetts.

Arya LeBeau, una niña de 12 años, perdió la vida después de caer desde la ventana de un tercer piso durante una pijamada en Southbridge, un hecho ocurrido hace tres meses, pero que vuelve a estar en el centro de la atención pública tras nuevas revelaciones de su familia.

De acuerdo con la madre de la menor, Charlene Cabrera, el 23 de mayo dejó a su hija en la casa de una amiga con la tranquilidad de que los padres de la anfitriona estarían al cuidado de las niñas. Sin embargo, horas más tarde recibió la llamada que nunca imaginó: Arya había sufrido un grave accidente al caer desde una altura aproximada de seis metros.

Muere niña de 12 años tras acudir a una pijamada con sus amigas. Foto: Captura de redes sociales

“Me despertó la Policía para decirme que mi hija estaba en el hospital. Yo confiaba en que alguien adulto las estaba supervisando, pero al llegar descubrí que estaban solas”, contó Cabrera a medios locales.

Pese a la rápida reacción de los servicios de emergencia y su traslado a un hospital cercano, los médicos no pudieron salvarle la vida.

El caso tomó un nuevo giro luego de que la abuela de Arya, Dimas Cabrera, difundiera en redes sociales un testimonio de lo ocurrido. Según relató una de las asistentes a la pijamada, la tragedia se desató tras una discusión infantil por una porción de pizza.

En medio del altercado, otra niña habría empujado a Arya, lo que la llevó a perder el equilibrio y precipitarse por una ventana abierta.

Las autoridades de Southbridge y la Oficina del Fiscal del Distrito de Worcester mantienen abierta la investigación para determinar si hubo negligencia en el cuidado de las menores y si existen responsabilidades penales en el caso.

Mientras tanto, la familia insiste en que no descansará hasta esclarecer lo sucedido y reclama que se haga justicia por la muerte de Arya. “No fue un simple accidente. Mi nieta merece que la verdad salga a la luz”, aseguró su abuela.