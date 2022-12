La risa, la mejor estrategia para solucionar conflictos y unir personas

Los conflictos y problemas siempre aquejaran al ser humano en su vida cotidiana, sobre todo cuando se vive en sociedad, se tiene un trabajo y se construye una familia, por eso es importante saber y comprender cómo solucionarlos de la manera más fácil, cómo, por ejemplo, con la risa.

En diálogo el equipo de En Blu Jeans, el guía en transformación personal Juan Manuel Correal habló sobre la importancia de la risa y el uso adecuado que hay que darle para solucionar conflictos.

“Todos venimos con un baúl que se llama la mente reactiva, y tiene la capacidad de guardar frustraciones, melancolía, preocupación etc. ¿Quién va a sonreír con ese baúl pesando cada día más? Hay que saber separar las sensaciones y disfrutar de lo poco, ahí es donde se hace la diferencia”, aclaró.

Según el experto, constantemente el ser humano experimenta un montón de sensaciones día a día que pueden cambiar su actitud, por lo que es importante aprender a separar los momentos buenos de los malos y disfrutarlos.

“Es muy inevitable que la gente n se sienta mal, pero asimismo es inevitable que no se ría. La risa es una llave para abrir y despejar esas sensaciones malas. Además, no hay mejor herramienta más efectiva para llegar al diálogo ya la reconciliación que no sea por la risa”, mencionó.

Además, Correal explicó que el mejor mecanismo para el día a día es sonreír y es que, aunque no cuesta nada, esta práctica hará que el ser humano se sienta más relajado y agradecido con la vida.

“Hay diferentes maneras de disfrutar la risa, a eso le llamo risioterapia. Cada persona tiene la capacidad de reírse y despejar su mente, por ejemplo, una persona que sale camina y disfruta de la naturaleza con una sonrisa, liberara enormes cantidades de cortisol, lo cual es bueno”.

Escuche la entrevista y el análisis completo:

