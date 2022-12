¿Las empresas revisan las redes sociales en los procesos de selección?

El portal Empleo.com, que ha realizado un trabajo en que responde a la pregunta, asegura que en la mayoría de ocasiones los especialistas y encargados en los procesos de selección prefieren acudir a redes sociales laborales, ya que el seguimiento de las redes sociales personales de los aspirantes, no es un argumento para definir juicios sobre sus aptitudes profesionales.



Según el portal, el tiempo y la falta de evidencias dentro de las redes sociales para determinar aspectos particulares en una persona, como sus habilidades laborales hacen que dicha estrategia no sea tan utilizada por los encargados de seleccionar al futuro trabajador.



Por otro lado, se afirma que si se trata de revisar aspectos de la personalidad de las personas es preferible y más confiable acudir a pruebas psicotécnicas.



Sin embargo, no se descarta que un pequeño porcentaje de empresas sí haga revisión de las redes sociales de los postulados para obtener una primera impresión con base en las publicaciones y comentarios de los mismos, además de la relación, acercamiento conocimiento de la empresa a la que aspiran llegar.