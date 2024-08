¿Las empresas ya no están contratando millennials? Esto explica un entrenador

En el mundo laboral, es común encontrarse con situaciones de toxicidad que afectan el ambiente de trabajo y la productividad de las personas. "Quienes creemos en el orden y la limpieza constante creemos que eso nos lleva a ser más productivos, más organizados de cierta manera", expresó el entrenador. Por eso, Mauricio Henao habló en En Blu Jeans, experto en cultura laboral y entrenador de felicidad, sobre cómo identificar y revertir una cultura laboral tóxica.



Una cultura laboral tóxica se caracteriza por diversas señales, como el fomento del chisme y el descrédito, una alta rotación en cargos clave, la falta de reconocimiento y recompensa, el exceso de microgestión y el miedo constante en los empleados. "Cuando uno le escucha decir a personas, oye, es que en ese cargo allá nadie dura y esa es la reputación de esa empresa, allá nadie dura". Estas señales indican que la cultura interna de la empresa no es saludable y puede afectar negativamente a los empleados, también dijo el entrenador. "Pero sí hay una serie de señales después de entender que la cultura es la creencia que cada empresa tiene desde sus líderes o desde sus dueños".

Para revertir una cultura laboral tóxica, es fundamental que los líderes y gerentes estén dispuestos a cambiar y crear una cultura de bienestar y felicidad en el trabajo "revierta del todo, porque cambiar a doscientos o a trescientos personas en un grupo es muy complejo". Esto implica implementar estrategias de formación y capacitación, promover conversaciones de valor y brindar reconocimiento a los empleados que hacen bien su trabajo.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que revertir una cultura laboral tóxica puede ser un proceso complejo y que no siempre es posible cambiarla por completo. En algunos casos, puede ser necesario tomar la decisión de buscar un ambiente laboral más saludable en otra empresa.

Finalmente, identificar y revertir una cultura laboral tóxica requiere de un análisis integral de la situación, la disposición de los líderes y la implementación de estrategias de cambio. Cada empleado también puede tomar medidas para proteger su bienestar y buscar un ambiente laboral más positivo. "Se quejan de los centennials o algunos millenials; es que se van porque no aguantan nada. No, no se trata de no aguantar nada, por supuesto, porque eso es otra mirada. "No se trata de sentirse dolido por cualquier llamado de atención, porque un llamado de atención no es cultura tóxica". "Firmeza no es cultura tóxica"

