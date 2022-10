Las mentiras más comunes que dicen hombres y mujeres durante el sexo

No todo es verdad a la hora de ir a la cama y tanto mujeres como hombres suelen decir una que otra mentira con el fin de conservan una imagen, defender su género o esconder alguna inseguridad.

Publicidad

Un estudio realizado por especialistas de la Universidad Estatal de Ohio y publicado por la revista Sex Roles, identificó cuáles son las mentiras más comunes que dicene ellas y ellos durante la relación sexual. (Vea también: Diez señales para detectar si usted lleva una vida sexual saludable ).

Estas son las más populares:

Publicidad

1. Te quiero y deseo estar contigo porque eres especial para mí.

Publicidad

2. No pienso en nadie más, sólo me gustas tú.

3. Estés como estés o te pongas lo que sea, tú te ves hermosa y sexy.

Publicidad

4. No me importa que no te depiles o que no uses maquillaje.

Publicidad

5. Hace mucho tiempo que no lo hago, por eso quiero que sea especial.