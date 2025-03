Latino que votó por Trump fue detenido por migración: esto dijo

La comunidad latina en Estados Unidos ha estado preocupada, especialmente tras la llegada de Donald Trump a la presidencia. Bajo su administración, las redadas y detenciones por parte del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se han intensificado, afectando no solo a indocumentados, sino también a residentes legales y ciudadanos.

Uno de estos casos es el de Jensy Manchado, un latino que votó por Trump y que ahora se arrepiente de su decisión tras ser detenido por ICE en una confusión que lo dejó impactado.

Jensy Manchado relató a medios locales cómo fue detenido mientras se dirigía a su trabajo junto a otros dos hombres. Agentes de ICE los interceptaron y, con las armas en mano, les ordenaron bajar del auto con las manos en alto. "Ellos simplemente salieron del auto con las armas en sus manos y dijeron: 'Apaga el auto, dame las llaves, abre la ventana'. Todo fue muy rápido", contó Manchado.

A pesar de que intentó mostrar su identificación y papeles que acreditaban su residencia legal en el país, los agentes no le permitieron moverse y lo trataron con hostilidad. "Le dije que era residente, pero no me escucharon. Incluso me esposaron", explicó. Los agentes comenzaron a interrogarlo de manera agresiva, cuestionando cómo había ingresado al país y si tenía alguna cita pendiente en tribunales de inmigración.

Publicidad

Manchado detalló que, al insistir en que era residente legal, uno de los agentes miró a su compañero con una sonrisa burlona, como si no le creyera. "Le preguntó al otro tipo: '¿Le crees?'", recordó. Finalmente, cuando pudo mostrar su identificación, los agentes lo liberaron. Resultó que la confusión se debió a que estaban buscando a un hombre con una orden de deportación que vivía en la misma dirección, pero no era Manchado.

Lo más impactante de esta experiencia para Manchado fue darse cuenta de cómo las políticas de Trump, que él había apoyado, estaban afectando a su propia comunidad. "Yo era partidario de Trump. Voté por Trump en las últimas elecciones, pero pensé que iba a ser algo así como… ir contra los criminales, no contra todos los hispanos, como si supusieran que todos somos ilegales", expresó.

Manchado admitió que esta experiencia lo hizo replantearse su apoyo al presidente. "No puedo creer lo que me pasó. Me arrepiento de haber votado por él", dijo. Su caso se suma a las numerosas historias de latinos que, a pesar de tener estatus legal, han sido víctimas de redadas y detenciones bajo la administración Trump.