Le llevó serenata a su novia y la encontró en pleno acto con otro hombre: video es viral

Un gesto romántico terminó en una amarga sorpresa para un joven que decidió llevarle serenata a su novia en lo que parecía ser una noche especial. El momento, grabado en video y difundido en redes sociales, se volvió viral por el inesperado desenlace.

En las imágenes se observa al joven llegar acompañado de un grupo de mariachis frente a la vivienda de su pareja, a quien llama insistentemente por su nombre: “Valentina”. Sin embargo, en lugar de salir a recibir la sorpresa, la mujer fue vista aparentemente en un momento íntimo con otro hombre a través de la ventana de su habitación.

La reacción del joven no tardó en reflejar la incomodidad de la situación. “No, esperen, qué pena con ustedes”, expresó dirigiéndose a los músicos, quienes también se mostraron sorprendidos por lo ocurrido.

Pese a la vergüenza, el hombre decidió subir hasta la casa junto a un amigo que registraba todo con su celular. Según relató, incluso pidió que dejaran de grabar, pero la grabación continuó. En el video se aprecia cómo intentó abrir la puerta del cuarto mientras insistía: “Valentina, ábreme”, pero nunca obtuvo respuesta.

Finalmente, el joven optó por retirarse y se disculpó con los mariachis: “Qué pena ahí de verdad como con el problema y todo eso”, manifestó.

El episodio rápidamente se convirtió en tendencia en plataformas digitales, generando miles de reacciones y comentarios humorísticos de los usuarios, entre ellos: “Pero mi compa con las Valentinas no”, “La Rosa de Guadalupe aprendería una cosa o dos de estos videos” y “Todo porque a Valentina le gusta con la luz encendida”.