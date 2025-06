Le mostró a su papá que su madrastra la maltrataba y su reacción es viral; lo felicitan

Un video difundido en redes sociales ha generado una fuerte reacción entre los usuarios tras mostrar la contundente respuesta de un padre al descubrir que su hija estaba siendo maltratada por su madrastra.

La grabación, publicada por el creador de contenido Christian Renaud Real, supera los 7.4 millones de visualizaciones, acumula alrededor de un millón de ‘me gusta’ y miles de comentarios. El video registra el momento en que el hombre escucha el testimonio de su hija y presencia una grabación que evidencia el maltrato por parte de su pareja.

En el video se escucha al padre confrontar directamente a la mujer, quien intentó justificar su comportamiento afirmando que le resultaba difícil tratar bien a la niña porque esta le recordaba a la madre del hombre. La reacción del padre fue categórica:

“Así es como tratas a mi hija cuando no estoy yo. ¿Y sabes qué? Así como veniste, así te me largas. Sin nada. No te voy a dar nada. Prefiero a mi hija antes que a ti (...) La estabilidad emocional de mi hija no tiene ningún precio”, expresó visiblemente molesto.

El contenido se volvió viral debido a la firmeza del padre al poner por delante el bienestar emocional de su hija, una actitud que fue ampliamente aplaudida en redes sociales. Cientos comentarios destacaron la importancia de actuar con responsabilidad y proteger a los hijos en contextos de familias reconstituidas.

En la discusión, la mujer también menciona que el parecido físico de la niña con la madre dificultaba el trato, a lo que el padre respondió que él había respetado a los hijos de ella y que esperaba el mismo comportamiento hacia su hija.

Publicidad

El video ha sido tema de conversación en plataformas como TikTok, donde varios usuarios lo calificaron como un ejemplo de responsabilidad paterna. “Un aplauso para este verdadero hombre", “La estabilidad mental de mi hija no tiene precio", “Yo viví lo mismo y mi papá hizo exactamente lo mismo🥺🥺🥺”, son algunas de las reacciones.