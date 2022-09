¿Les fue mejor a los que no pagaron? Los memes que dejó el concierto de Dua Lipa en Bogotá

Bogotá vivió este domingo uno de los conciertos más esperados del año, Dua Lipa se presentó en el parque Salitre Mágico y deleitó al público con su belleza y talento. Sin embargo, y alejado de lo musical, el evento estuvo marcado por una serie de circunstancias que empañaron el espectáculo y que los usuarios en redes sociales no han parado de criticar.

Resulta que debido al lugar donde se realizó el concierto, el sonido y la visual del mismo, por momentos, fue mejor para los transeúntes que recorrían la avenida 68 con calle 63 en la capital, algo que indignó a quienes pagaron una costosa boleta. Además, asistentes a la localidad general, argumentaron que ni siquiera se escuchaba el sonido que provenía de la tarima.

Aquí los mejores memes que dejó el concierto de Dua Lipa:

Pagó la boleta de Dua a 36 cuotas // Vio a Dua Lipa desde la Av 68 esperando el bus. pic.twitter.com/BC2VHNSvyy — Diegon Targaryen  (@diegoalejocm) September 19, 2022

Dua Lipa:



El que pagó la boleta / el parcerito en el andén de la 63 pic.twitter.com/h0VzVT0ij9 — Dan Gamboa Bohórquez ★ (@DanGamboaB) September 19, 2022

Desde afuera del concierto de Dua Lipa se ve mejor que adentro.



pic.twitter.com/jP7rRAyz0i — Jesucristo Carrefour🦜 (@CristoAtado) September 19, 2022

El que está comiendo perro de $1.500 en la 68 y termina viendo todo el concierto de Dua Lipa: pic.twitter.com/vAzvaHBE3i — David L. ☣️ (@Melo_mucho) September 19, 2022

Logre ver a dua lipa desde afuera del salitre y puedo decir con toda seguridad que cantamos y gritamos más que los que pagaron el concierto.



Comunismo: 1 Capitalismo: 0 pic.twitter.com/SmuKA4iaBm — pablo rozo (@PabloRozo5) September 19, 2022

La gente de seguridad del Salitre Mágico con Dua Lipa: pic.twitter.com/CDkx2qMueo — 𝘿𝙄𝙀𝙂𝙊 𝘾𝙀𝘽𝙊𝙇𝙇𝘼® (@CebollaDiego) September 19, 2022

Marx viendo cómo todo el mundo puede ver perfectamente el concierto de Dua Lipa afuera del Salitre Mágico sin pagar la boleta: pic.twitter.com/PZx2h0UbLh — Joan (@UnUribeBueno) September 19, 2022

Solo parquear, subirse al techo del carro y BOOM.. Dua Lipa! y sin pagar un peso pic.twitter.com/hv6KIA0ShB — Dezeta (@Dezeta12) September 19, 2022

El concierto de Dua Lipa en Salitre Mágico be like: pic.twitter.com/wPPMvlOtEQ — santiagei (@notajacques) September 19, 2022

Amor! Yo le dije que la iba a traer al concierto de Dua Lipa. pic.twitter.com/D1iOWl4v3S — ฯค๓i_ (@DMala_gana) September 19, 2022

EL CONCIERTO

El concierto de la cantante de origen albanokosovar comenzó con la presentación de su banda en las pantallas, a lo que el público respondió con aplausos y gritos.

Dua Lipa salió y al ritmo de "Physical" bailo y cantó. La conexión con el público fue inmediata y con un "bienvenidos" en español hizo saltar a los asistentes en el Parque Salitre Mágico.

"NEW RULES" Y CERCANÍA CON EL PÚBLICO

Cuando empezaron a sonar las notas de "New Rules", la artista saltó por primera vez a la pasarela y enganchó a los asistentes con sus pasos, especialmente a los que estaban más adelante.

Sus bailarines también se robaron el protagonismo, como ocurrió en "Love Again" cuando dos de ellos salieron en patines y danzaron sobre el escenario.

"Te quiero muchísimo", le dijo la británica al público en un español muy fluido y luego agregó: "Estoy muy agradecida emocionada de estar acá. Gracias por su energía, por su amor, por su apoyo".

Otro momento esperados de la noche sucedió en "Good in bed", una canción que la artista suele dedicar a alguno de sus fanáticos. En esta ocasión la elegida fue una chica que levantó un cartel en el que le pedía la dedicatoria y así lo hizo.

CIERRE EMOTIVO

Cuando empezó a cantar "Cold Heart" en las pantallas se proyectaron las imágenes de Elton John y el público se conectó con esa canción, que fue una de las más escuchadas en el mundo en 2021 y la gente repitió con ella el coro.

"And I think it's gonna be a long, long time, 'Til touchdown brings me 'round again to find. I'm not the man they think I am at home", cantó Dua Lipa con el público al unísono.

Luego, "Levitating" y "Don't start now" terminaron de armar una fiesta en la que la luz propia de la británica brilló y alumbró con sus movimientos la noche bogotana.

