Librería en Jericó irá a Feria del Libro de Guadalajara: "Contamos cómo funcionamos en zona rural"

La librería La Danta y la Nutria, ubicada en Jericó, en el suroeste antioqueño, ha sido seleccionada por el Ministerio de Cultura para representar a Colombia en la prestigiosa Feria del Libro de Guadalajara (FIL).

Esta librería asistirá al evento, considerado una de las ferias más importantes de Latinoamérica, junto a otra librería de Pasto.

Paula Ortiz, la librera de La Danta y la Nutria, dijo en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que la selección fue una "sorpresa enorme y una alegría gigante".

"Fue una sorpresa enorme y una alegría gigante, porque la verdad esto es ver que el país le está dando la cara al territorio y a hacer cultura en la zona rural, que es tan difícil, entonces para nosotros es supremamente satisfactorio", indicó Ortíz, quien asumió el oficio de librera hace tres años cuando se abrió La Danta.



El proceso de selección, convocado por el Ministerio de Cultura, contó con la participación de 12 librerías de todo el país. Los criterios para la elección fueron revelados por Adriana Martínez, directora de la Biblioteca Nacional. Estos incluyeron la estrategia de circulación y visibilidad que planeaban ejecutar en la FIL de Guadalajara, la evaluación de la carta de motivación, la experiencia y el papel del librero.

En su carta de postulación, La Danta y la Nutria se centró en describir cómo funciona una librería en una zona rural.

"Lo que hicimos fue contar cómo funciona una librería en una zona rural como Jericó, Antioquia. A veces enviamos libros en Chiva, a veces llegan lectores en mula y dejan la mula amarrada a las puertas de la Danta y entran", relató.

Paula Ortiz confirmó que el enfoque del Ministerio era la intención y la agenda que tendrían preparada, buscando que el viaje fuera "nutrido" y permitiera el crecimiento de la librería.



Agenda en Guadalajara

En la Feria del Libro de Guadalajara, el equipo de La Danta y la Nutria participará en una agenda especial diseñada para libreros. Las actividades girarán principalmente en torno a la promoción de la lectura y, por supuesto, en cómo vender libros, un oficio que requiere leerlos primero.

Escuche la entrevista aquí: