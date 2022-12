"Lo dejo en casa": mujer mantiene encerrado a su novio para que no se lo roben por "ser muy guapo"

La red social de TikTok es bien conocida por contar historias y experiencias particularmente únicas. Esos videos suelen viralizarse con gran velocidad debido a la reacción que genera en los cientos de miles de personas que los ven.

Este caso es un ejemplo de ello, pues una mujer aseguró que deja encerrado a su novio por miedo a que se lo roben debido a que, con gran determinación cuenta ella, “es muy guapo y otras mujeres la envidian”.

Así lo dio a conocer un creador de contenido mexicano, identificado en esa red social como Ice Fire, quien realiza videos entrevistando a personas con relatos especiales y únicos.

El mismo influenciador ya ha entrevistado a la protagonista de esta historia en reiteradas ocasiones y su testimonio ha despertado todo tipo de comentarios por parte de los internautas, que tanto aplauden como se ríen de su decisión.

“Él no puede tener celular. Ha tenido, pero se lo quiebro porque puede que me engañe con otras mujeres. Me están llegando solicitudes y mensajes para que les muestre una foto de mi novio, pero no. Él es mío, es una fruta prohibida”, sostuvo la mujer, por lo que la incertidumbre por saber quién es el hombre con quien comparte un vínculo creció dentro de los seguidores del creador de contenido.

“Está muy guapo. Yo no lo dejo salir. Vamos a tener unos hijos bien chulos entre los dos. En el trabajo me decían que se los presentara, pero mejor lo dejé en la casa y cada vez que quiera voy por él, pero nada más lo veo yo”, agregó.

Después de que se publicara ese video, el entrevistador volvió a conseguir un testimonio de la mujer, pero esta vez apareció en cámara con su novio. En el video le pide que le diga a las mujeres que van a verlo en la red social que no le hablen.

“A todas las mujeres que me están viendo, por favor no me hablen, no me vayan a contactar porque quiero evitar problemas con ella. Yo sé que soy atractivo, pero no me metan en problemas, no quiero que pase algo entre nosotros”, apuntó el hombre.