¿Lo haría? Esto cuesta hacer una propuesta de matrimonio alrededor de la Luna

Para muchas personas no hay nada más romántico que pedir la mano de su pareja a la luz de la Luna, pues ahora resulta que una agencia ofrece la posibilidad de hacerlo en el mismísimo satélite.

La agencia parisina ApoteoSurprise, especializada en la organización de propuestas de matrimonio extravagantes, lanzó un nuevo servicio que permite a los románticos pedir la mano de su pareja mientras vuelan alrededor de la Luna. El costo de este ‘antojito’ es de 145 millones de dólares.

Publicidad

El objetivo de la agencia, según manifestaron en un comunicado, es “organizar la propuesta de matrimonio más loca y extraordinaria de los últimos 13.800 millones de años”.

Este extravagante servicio, que por su costo será para unos pocos, estará disponible a partir de marzo de 2022 y usted lo podrá reservar aquí.

Sin embargo, usted debe tener en cuenta un entrenamiento físico y de formación técnica de 12 semanas antes de volar con su amor directo a la luna.

Entre los

servicios que ofrece ApoteoSurprise está:

Vea aquí:

Publicidad

-Despegue en el día D desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida.

-Transmisión de Richard Strauss "Also sprach Zarathustra, op. 30" (música de 2001: Odisea del espacio) en los dos auriculares de los turistas del espacio cuando se sienten los primeros efectos de la ingravidez.

Publicidad

-Llegada a la órbita lunar tres días después, con sobrevuelo del satélite celestial grisáceo a una altitud de sólo 200-300 km.

-Interrupción de todas las comunicaciones con la Tierra durante unos treinta minutos, durante los cuales la cápsula sobrevuela el lado oscuro de la Luna.

-Transmisión de la canción de Frank Sinatra, "Fly Me to the Moon", a mitad de camino del vuelo orbital, lo que permite al pretendiente hacer su propuesta de matrimonio (anillo de compromiso escondido en su traje) lejos de cualquier otra forma de vida.

-Espectacular imagen de la salida de la Tierra detrás de los cráteres lunares y viaje de regreso, de casi cuatro días de duración, antes de la reentrada atmosférica y el aterrizaje final.

Publicidad

Tenga en cuenta que la trayectoria de la cápsula será similar a la de la misión Apolo 8 de 1968. La cápsula podrá alcanzar los 38.000 kilómetros por hora y estará equipada con ocho cámaras que permitirán inmortalizar el costoso y mágico instante amoroso.