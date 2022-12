“Lo que hicieron fue histórico”: cantante de Calle 13 sobre paro nacional

En medio del paro nacional en Colombia, uno de los videos que se volvió viral en rede sociales fue el de René Pérez, más conocido como ´Residente’, cantante de la reconocida banda de rap fusión de Puerto Rico Calle 13, quien publicó un clip en su cuenta de Instagram en donde le envió un mensaje de apoyo a los colombianos.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Publicidad

“Yo no soy colombiano, pero me mandaron tantos videos de la manifestación de este jueves, que me afectó. Cerca de un millón de personas manifestándose pacíficamente, eso es histórico”, afirmó.

Además, ‘Residente’ se refirió a las estrategias que el Gobierno opta por utilizar en momento de crisis.

Le puede interesar: Nunca en mi vida vi algo así"": europeo que vivió manifestaciones en Bogotá

“Los gobiernos por lo general cuando se asustan tratan de desestabilizar al pueblo creando grupos de bandas, pero esos son trucos viejos que nosotros ya conocemos y las nuevas generaciones no van a caer en eso”, expresó.

Publicidad

Por último, el artista reconoció el compromiso de algunos cantantes colombianos en la participación en las marchas.

“Le doy gracias a los artistas como ChocQuibTown, quienes se manifiestan pacíficamente. A pesar de no ser colombiano, quiero que sepan que estoy a su servicio para lo que necesiten, ¡Paz!”, concluyó.

Publicidad