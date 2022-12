‘Locke and Key’, la serie que se roba las miradas en Netflix

Diariamente, miles de personas hablan sobre el impacto que tienen al ver series en Netflix, una gran cantidad de ellas hablan de ‘Locke and Key’.

Se trata de la historia de tres hermanos que se mudan a

una casa ancestral en Boston acompañados de su madre, luego que su padre fallece.

Luego de su llegada comienzan a vivir cosas extrañas hasta que se dan cuenta que la casa está embrujada.

Fanáticos a la ciencia ficción y a las tramas relacionadas con magia, han dado muy buenas opiniones sobre este film.

Carlton Cuse y Mederith Averrill, productores de la serie, hablaron en Mañanas BLU y precisaron cómo lograron que este producto se robara las miradas a nivel mundial.

Es importante que Carlton ha sido nominado a los Globos de Oro, Emmy y otros premios, además, fue el co-guionista de Lost así como de más de 10 series. Escribió el guion de películas como San Andrés y Rampage

Por su parte, Mederith ha sido guionista de series como Life On Mars, The Good Wife y de Hauting Of Hills House.

“Es una gran historia de drama, fantasia y misterio. La serie, sobre todo, es un drama familiar”, indicó Carlton.

“Tiene de todo un poco para cada persona y todos estos elementos trabajan juntos y se mezclan para producir un show único”, agregó.

Precisó también que lo importante, antes de realizar cualquier producto, es que primero le guste a quienes la dirigen para que tenga éxito.

“El elemento primordial del triunfo es que usted desee ver su serie. Si a uno le gusta el producto, es más fácil que otro le guste”, añadió.

Escuche la entrevista completa aquí:

