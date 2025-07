Mamá de Los Chicaneros fue diagnosticada con dura enfermedad: “Hay miedo”, reveló

Desde semanas los seguidores de os Chicaneros, una famosa familia que sube contenido viral a TikTok, se venían preguntando qué pasaba con ellos y cómo estaba en especial María Cristina, la mamá. Las preocupaciones surgieron luego de revelaran que ella había pasado por una complicada intervención quirúrgica.

A través de un video compartido en sus redes sociales oficiales, Los Chicaneros comentaron que, tras tomarse un tiempo prudente, decidieron revelar que la diagnosticaron cáncer en etapa 1 y por esto, le realizaron una cirugía.

Según dijo María Cristiana, una de las mamás más queridas de las redes sociales, aunque confía en los médicos que llevan su proceso, siente “miedo de la vida” y la incertidumbre de su enfermedad.



¿Qué le pasó a María Cristiana, mamá de Los Chicaneros?

“Me sacaron el cáncer que tenía, pero ahora debo iniciar un tratamiento para prevención. Vamos a hacer radioterapia y terapia oral. No me sentía preparada para hablar de eso; hay miedo, no de los médicos porque conmigo han sido excelentes, miedo de la vida y de la incertidumbre”, confesó.

En ese sentido, también dijo sentirse agradecida porque lograron detectar el cáncer en una etapa temprana para combatirlo. Sin embargo, recalcó que no es algo que esperaba y, junto a su hijo Nicolás, añadió que son situaciones que pensaban nunca iban a llegar a su familia.

“Como familia ha sido un shock y tal vez por eso muchas veces ustedes nos han visto más alejados, más reservados; es porque, de alguna manera, uno no sabe qué hacer y no entiende qué pasos seguir”, detalló su hijo.

Por su parte, Nelson, su esposo, recalcó que intentaron ponerle “buena cara” a esto, pero que es difícil porque no estaban preparados para que, de un día a otro, una enfermedad así los sorprendiera.

María Cristina, en el mismo video, explicó que el último año ha sido “muy duro” y dijo que algunos días son peores que otros, pues, aunque intenta mantenerse firme, en ocasiones se cae.

“La verdad he vivido un año muy duro emocionalmente y eso ha hecho que mi ser esté en este estado de retrospección, de volverme muy callada y, tal vez, diariamente entró en un altibajo emocional donde hay momentos donde digo ‘voy a estar bien’, pero me caigo”, aseveró.