Marbelle le pide al petrismo que no le ruegue más: "Gustavo Bolívar, retíreme de su sucia boca"

La cantante Marbelle no da marcha atrás en su duro enfrentamiento con sectores del llamado "petrismo", con quienes ha sostenido en los últimos meses un agrio contrapunteo en redes. La nueva pepa del 'collar de perlas' de la artista fue una fuerte respuesta a la invitación extendida por el senador Gustavo Bolívar, que le pidió tranquilizarse y aceptarse tomar un café para hablar del tema de su seguridad, que la artista asegura está comprometida.

"Aquí tenemos que vivir sabroso todas y todos. Marbelle, te invito a tomar un café y cuadramos lo concerniente a tu seguridad. Voy a tu casa o te invito a la mía", fue la invitación que le hizo el senador Bolívar en la noche de este martes.

En su respuesta, Marbelle le dijo a Bolívar que no le rogaran más y lo acusó de alentar el asesinato de uniformados durante el paro nacional de 2021.

"Señor Gustavo Bolívar le pido el inmenso favor me retire de su sucia boca. No me interesa hablar con ustedes, ni verlos, dejen la rogadera. Mi seguridad no está en manos de una persona que manda a matar policías. No soy parte del pacto de hampones ni lo seré", escribió la cantante.

Esta misma semana, la artista del "collar de perlas" despreció una bandera de la paz que le envíó la actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco, al tiempo que se burló de la propuesta del humorista Hassam para que cante el himno nacional en la posesión presidencial de Gustavo Petro, el próximo 7 de agosto.

"Yo sí quiero mandarle a Marbelle un fuerte abrazo y decirle que envidio esa voz tan hermosa que tiene. Ojalá le vaya muy bien en la Colombia renaciente", trinó De Francisco este martes en la mañana, a lo que la cantante de tecnocarrilera respondió tan solo dos minutos después con un desplante.

"Gracias Margarita, la verdad es que no existe la posibilidad que me quede en la Colombia que ustedes van a destruir. Gracias por el abrazo", contestó Marbelle.