Marcela Reyes denuncia rechazo social por tener COVID-19

La reconocida DJ Marcela Reyes denunció a través de sus redes sociales el rechazo social del que ha sido víctima luego de que dio a conocer que sufre de coronavirus.

“El administrador inmediatamente fue una persona superinhumana. ¿Sabe qué hizo el señor administrador de donde vivo? Escribirme superdéspota e inhumano y decirme: ‘Marcela, hola, ¿esto es verdad? Déjame decirte que si esto es verdad eres una irresponsable porque tu hijo bajó a las zonas verdes. Es decir que contagió a toda la comunidad’, cuando yo ni siquiera sabía que tenía el virus”, relató.

Publicidad

“Siento que, como personas, nosotros tenemos que ser solidarios, tenemos que ayudarnos”, añadió.

Agregó que su testimonio de vida es positivo y añadió que no sabía que era portadora del COVID-19 porque en ese momento no tenía síntomas.

Vea aquí: Video: Crítican a Marcela Reyes por salir de fiesta en medio de la cuarentena

De igual forma, reveló por qué se hizo la prueba de coronavirus, momento en el que se dio cuenta que era portadora del virus.

Publicidad

“De nuevo los biopolímeros me estaban atacando. El viernes de la semana pasada me iba a someter a una cirugía fuerte y el médico me mandó unos exámenes, entre ellos el de COVID-19”, dijo

Esta es la declaración publicada en Instagram:

Publicidad