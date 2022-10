Me quitaron toda la ropa antes de ingresar a Ramo Verde: Lilian Tintori

Tintori señaló que fue desnudada y tratada "inhumanamente" durante el ingreso a la prisión. ''Me quitaron toda la ropa, la pantaleta, yo tenía la regla, me obligaron a quitarme el mode, usado... y yo gritaba 'me están desnudando otra vez", reveló en una entrevista entregada este lunes a NTN24.





Por su parte, Antonieta Mendoza, madre del detenido, señaló llorando que frente a su nieta Manuela, hija del opositor, fue obligada a quitarse toda la ropa.