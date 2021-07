Me rompí el alma y no tengo más nada: desgarrador llanto de joven empresario víctima de ladrones

En todas partes del mundo ocurren historias que conmueven y es el caso de Omar, un joven argentino de 29 años al que los ladrones le acabaron con la ilusión.

De acuerdo con medios de ese país, este martes en la madrugada, el joven entró a su local, en la ciudad de Córdoba, y lo encontró desvalijado por los dueños de lo ajeno.

El hombre recurrió a la televisión a contar su historia y, en medio de lágrimas de rabia e impotencia, contó que era lo único que tenía y a lo que le había puesto el alma.

"Tenía el taller hace 20 días. Me llevaron todo, las herramientas, todo lo que uso para trabajar. No me dejaron nada. Cerramos a las 18 y abrimos a las 9. Cuando entramos di con todo tirado. Desde los 15 años que trabajo en los fierros, todo lo que hice lo hice con sacrificio. Lo hice para cumplirle el sueño a mi papá también, para que tenga un taller modelo. Me rompí el alma y no tengo más nada”, dijo en Noticiero Doce.