“Me tacharon de loca”: habla la mujer que grabó abuso sexual en metro de Medellín

Habla en Noticias Caracol la mujer que grabó el video que circula en redes sociales, en el que se observa un de acoso sexual en un vagón del metro de Medellín.

“Vi una maniobra extraña del tipo, que fue cómo acomodarse el genital, ahí yo instantáneamente me percaté, activé la cámara, empecé a grabar como si no me hubiese dado cuenta, el tipo siguió tocando la mujer y obviamente ella no se dio cuenta, porque era con el movimiento del vagón”, denunció la valiente pasajera.