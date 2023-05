Menor de edad se escapó con su supuesto novio de 35 y dejó tenebrosa carta de despedida a sus padres

A través de redes sociales se hizo viral el caso de una niña de 11 años que desapareció de su hogar en El Salvador junto a un hombre de 35 años, quien supuestamente es el novio de la menor. Según medios locales, antes de irse la niña les dejó una tenebrosa carta de despedida a sus padres, lo cual generó indignación en la población local.

De acuerdo con los informes de las autoridades, la niña había estado en contacto con el hombre a través de las redes sociales y desde allí habrían comenzado a tener una relación, sin embargo, los padres aseguran que el señalado se llevó a la menor gracias a engaños y promesas falsas.

“Mamá le dejo este papel para que no se asuste cuando ya no este, pero usted sabía que yo estaba enamorada y quería a Gustavo, así que me fui con él para su país, Nicaragua”, dice la carta que la menor le dejó a sus padres.

Según medios locales, el hombre fue identificado como Gustavo Adolfo y al parecer, es originario de Nicaragua, el país donde se encontraría la menor.

“Me fui porque lo quiero y no porque él me obligó, sino por amor por favor déjeme ser feliz con él sin tener ningún problema”, continua la carta de la menor.

De inmediato, este incidente se volvió viral y destacó la importancia de la seguridad en línea, especialmente para los niños y jóvenes, pues las autoridades afirmaron que es fundamental que los padres y tutores tomen medidas para asegurarse de que los menores estén seguros mientras navegan en internet.

Al final, el caso de la niña de 11 años que desapareció de su casa con un hombre de 35 años se volvió un ejemplo de la importancia de la seguridad en línea para los menores y, además, desató indignación entre la comunidad local, quienes les pidieron a las autoridades capturar al señalado.

