Menor de tres años perdió la vida mientras viajaba en moto con su papá: chocaron contra un camión

Una tragedia ha conmocionado a los habitantes del municipio de Aguachica, Cesar, luego de que una niña de tan solo 2 años, identificada como Emma Lucía Rincón Martínez, perdiera la vida en un fatal accidente de tránsito el pasado martes 9 de septiembre.

La pequeña se movilizaba a su jardín en una moto junto a su padre, quien resultó levemente herido. Videos de cámaras de seguridad captaron el momento en que la moto impactó por la parte trasera a un camión que se encontraba estacionado en la carrera 45 con calle 5 norte del barrio Nueva Colombia.

La menor iba en la parte delantera del vehículo y sufrió un terrible impacto, que la dejó en condiciones críticas.

Pese a la pronta llegada de ambulancias y los esfuerzos de reanimación por parte de los médicos en el Hospital Regional, la niña no logró sobrevivir, dejando gran dolor en su familia y la comunidad de Aguachica.

Su sepelio se llevó a cabo este jueves 11 de septiembre en el cementerio municipal, donde con globos blancos, flores y velas, la ciudadanía acompañó la despedida de la hija única de la familia.

Ante este lamentable suceso, Isaac Holguín, secretario de Gobierno de Aguachica, dijo a El Heraldo: "En el análisis realizado con el director del Instituto Municipal de Tránsito, encontramos que cuando no se realizan controles de tránsito la ciudadanía los pide, y cuando se hacen son cuestionados porque los consideran una persecución, entonces es un tema muy complejo que no nos queda de otra que seguir orientando y haciendo el llamado a la autoprotección al momento de conducir”.

Publicidad

Por ahora, las autoridades avanzan con la investigación para determinar las causas exactas del accidente e identificar si el conductor tiene alguna responsabilidad. Para esto, los videos serán pieza clave.

Según testimonios extraoficiales, el conductor pudo haberse distraído, lo que llevó al accidente donde la menor perdió la vida.

Este es el video