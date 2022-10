Mi fuente de inspiración es la memoria: Dago García

En Blanco y Negro, Dago García habló sobre su ritmo de trabajo, el cual debe a la costumbre de levantarse a las 3 de la mañana, hora en la que aprovecha para trabajar, pues “no existe el mundo, no existe absolutamente ningún distractor. Y rinde mucho”.

El hábito de iniciar sus labores a esa hora se debe a que padece insomnio desde muy temprana edad y un día decidió hacer algo productivo en las horas que no dormía.

Sobre la inspiración de los guiones que ha escrito para cine y televisión, afirmó: “Siempre que me surge una idea, la apunto. Las ideas siempre surgen y lo que hace el guionista es escribirlas y darle diferentes destinos”.

Además, añadió que “No hay una metodología con el que pueda decir ‘mi método para la generación de ideas es esta’, pero mi fuente principal es la memoria, no quiere decir que mis películas sean autobiográficas, pero siempre en el origen hay un recuerdo”.

Frente a las críticas que recibe sobre sus trabajos, dijo que “más que cine o televisión, yo hago entretenimiento, y el entretenimiento tiene una filosofía y estética diferentes al arte. Por eso, creo que los críticos en sus apreciaciones, tienen toda la razón cuando dicen que no hago cine; eso es cierto”.

“No trabajo con fórmulas. En el entretenimiento, la materia prima es el corazón, el convencimiento, el sentimiento, y el sentimiento no conoce de fórmulas”, añadió.

García reveló que para afrontar muchas de las críticas negativas que algunos de sus trabajos reciben, cortó todo contacto con la crítica, pero la respeta: “No me preocupa porque no leo crítica, aunque no digo que no me importe, pero cerca de cualquier estreno de mis obras, dejo de leer periódicos y ver televisión, y todos a mi alrededor lo saben. Así me he protegido un poco”.