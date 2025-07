Misteriosa predicción de colombiano un día antes del terremoto en Rusia: “Mucha oración”

Un estremecedor terremoto de magnitud 8,8 sacudió la península rusa de Kamchatka el martes 29 de julio, convirtiéndose en uno de los sismos más potentes registrados en el mundo. Según datos del Instituto de Geociencias (IGEO), dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España y la Universidad Complutense de Madrid, este evento sísmico se sitúa como el octavo más fuerte del que se tiene registro, superado en este siglo solo por el ocurrido en Tohoku, Japón, en 2011, con una magnitud de 9,1.

El terremoto, con una profundidad de 20,7 kilómetros, provocó la formación de un tsunami que ya ha impactado en algunas zonas costeras y continúa desplazándose por el Océano Pacífico. El IGEO indicó que el fenómeno fue consecuencia de un movimiento de falla vertical, un "mecanismo de falla inversa" esperable en la zona de subducción entre la placa pacífica y la placa norteamericana. La alerta por tsunami se extendió a varios países, incluida la costa pacífica colombiana.

Sin embargo, lo que ha causado revuelo en redes sociales es un video publicado por Uriel Vásquez, un joven colombiano que asegura recibir revelaciones desde “un plano espiritual”. En su mensaje, difundido el 28 de julio, apenas un día antes del terremoto, Vásquez alertaba sobre un sismo de gran magnitud.

“Es lunes 28 de julio de 2025 y les quiero compartir una revelación que me hablaban en el plano espiritual. Me mostraban, me hablaban de un sismo”, expresó el joven en su video.

Se van a presentar sismos en diferentes partes y sismos fuertes, y hay que estar en oración. Me mostraba cómo se movían las estructuras de diferentes ciudades, algo que va a ser noticia. Se los comparto siempre con mucho respeto (...) Hay un sismo fuerte por presentarse añadió

Las declaraciones de Vásquez generaron una oleada de reacciones entre los internautas, quienes quedaron impresionados por la coincidencia entre su advertencia y el devastador terremoto. Comentarios como “Ya le tengo respeto a tus predicciones”, “De lo que dice este muchacho sí me da miedo” o “El señor nos guarde” se multiplicaron en plataformas como TikTok e Instagram.