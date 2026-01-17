Muere exestrella de Nickelodeon tras ser atropellada en Nueva York: todo quedó en video

La industria del entretenimiento infantil lamenta una nueva pérdida. Kianna Underwood, actriz y voz reconocida por su trabajo en producciones de Nickelodeon como All That y la serie animada Little Bill, murió a los 33 años tras ser atropellada en Brooklyn, Nueva York, en un hecho que ahora es investigado por las autoridades debido a que los responsables huyeron del lugar.

Según información confirmada por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), el accidente ocurrió en la mañana del viernes 16 de enero, cerca de las 6:50 a. m., en la intersección de Watkins Street y Pitkin Avenue, en el vecindario de Brownsville. Underwood cruzaba la vía cuando fue embestida por una camioneta tipo SUV de color negro y, posteriormente, por un segundo vehículo, un sedán oscuro. Ambos conductores abandonaron la escena sin prestar auxilio.

Los equipos de emergencia que acudieron al lugar declararon a la actriz sin vida en el sitio de los hechos. Hasta el momento no se han producido capturas y la investigación permanece en manos de la unidad especializada en colisiones del NYPD, que analiza cámaras de seguridad y testimonios de testigos para dar con los responsables.

Vecinos del sector, consultados por medios locales, señalaron que Underwood atravesaba una situación personal compleja en los últimos años. Algunos residentes afirmaron que la joven se encontraba en condición de calle y que era conocida en la zona, una realidad que contrasta con la fama que alcanzó durante su infancia en la televisión estadounidense.



Kianna Underwood se dio a conocer desde muy temprana edad gracias a su participación en All That, uno de los programas juveniles más exitosos de Nickelodeon en los años noventa, donde compartió pantalla con actores que luego consolidaron carreras en cine y televisión. Además, prestó su voz al personaje de Fuschia Glover en Little Bill, papel que interpretó durante cinco temporadas y que la convirtió en una figura familiar para millones de niños.

Su carrera también incluyó apariciones en cine, como en The 24 Hour Woman, junto a Rosie Perez y Patti LuPone, así como en la comedia satírica Death of a Dynasty. En el teatro musical, formó parte del elenco de la primera gira nacional de Hairspray, ampliando su trayectoria más allá de la pantalla chica.