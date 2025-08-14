Muere Miss Universo Rusia a los 30 años en grave accidente a meses de su boda

El mundo de la moda y la belleza se viste de luto tras confirmarse la muerte de Kseniya Alexandrova, Miss Universe Rusia 2017, quien perdió la vida a los 30 años luego de un trágico accidente vial en la región de Tver, al noroeste de Moscú.

De acuerdo con el testimonio de su esposo, Ilya, ambos viajaban en automóvil el pasado 5 de julio cuando un alce irrumpió de forma repentina en la carretera. El impacto contra el vehículo fue tan violento que el animal atravesó el parabrisas, provocando graves lesiones en la cabeza de la modelo.

Pese a la rápida reacción de algunos transeúntes, que solicitaron una ambulancia, el auxilio tardó cerca de 15 minutos en llegar. Kseniya fue trasladada al hospital de Rzhev, donde ingresó directamente a la Unidad de Cuidados Intensivos. Posteriormente, los médicos recomendaron su remisión al Instituto de Investigación de Atención de Emergencias Sklifosovsky, en Moscú.

Kseniya Alexandrova y Laura Barjum. Foto: Ig @kseniyaalexandrova

Según relató Ilya, su esposa inicialmente estuvo en coma profundo, luego recuperó la consciencia y permaneció lúcida, aunque dependía de un respirador y no podía hablar.

Su estado parecía estabilizarse, pero días después su salud empeoró, lo que llevó a una segunda intervención quirúrgica. Poco tiempo después, volvió al coma y, finalmente, falleció.

La noticia fue confirmada por voceros de la Organización Miss Universe, que enviaron un mensaje de condolencias destacando su gracia, belleza y espíritu inspirador, así como el legado que deja en el certamen y entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerla.

Kseniya Alexandrova murió a los 30 años. Foto: Ig @kseniyaalexandrova

La tragedia ocurre apenas meses después de que Kseniya celebrara su boda. En marzo, la modelo compartió en redes sociales fotografías de su enlace con Ilya, describiendo ese día como lleno de amor y emociones sinceras.

Alexandrova inició su camino a la fama en 2017, cuando fue primera finalista en Miss Rusia y posteriormente representó a su país en Miss Universe. Su repentina partida deja un profundo vacío en el mundo del modelaje y en sus seres queridos, que hoy lamentan la pérdida de una mujer cuyo brillo trascendía las pasarelas.