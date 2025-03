Mujer asegura que quedó embarazada por una videollamada: “Él no quiere responder”

El caso de una mujer que afirma haber quedado embarazada por una videollamada ha causado revuelo en TikTok , acumulando más de 7 millones de reproducciones y generando miles de comentarios.

La usuaria, cuyo testimonio fue compartido por la cuenta @lamagiatvshow, asegura que el padre del bebé es un hombre que lleva dos años viviendo en Nueva York y con quien solo mantuvo contacto virtual. "Él me hacía videollamadas todos los días, y fue así que quedé embarazada", declaró entre lágrimas. Sin embargo, el hombre niega ser el padre, lo que la ha llevado a amenazar con acudir a la Fiscalía.

¿Un embarazo virtual?

La mujer mostró una ecografía como supuesta prueba de su estado, pero su explicación ha dejado sorprendidos a los usuarios. En otro video, detalló que tuvieron más de 10 videollamadas y que fue en la última cuando ocurrió el supuesto embarazo. "Yo no hablaba con nadie más", insistió, pidiendo ayuda para que el hombre "asuma su responsabilidad".

Incluso, en un mensaje dirigido al presunto padre, gritó entre sollozos: "¡Cásate conmigo para que este niño tenga un futuro junto a nosotros dos!".

La publicación ha generado todo tipo de reacciones, desde quienes cuestionan su relato hasta quienes la defienden, sugiriendo que podría tratarse de un caso de inseminación artificial no consentida o incluso una metáfora de una relación a distancia. Sin embargo, expertos descartan que un embarazo por videollamada sea biológicamente posible.

“Pues eso no es nada, mándale al niño por Bluetooth 🤣”, “Ay, mija, eso te pasa por no proteger las videollamadas con cifrado de extremo a extremo. 🔓”, “Pobre niño, su padre es de un número desconocido”, “Menos mal no era llamada grupal 😅, porque allí sí es verdad que no se iba a saber de quién es el muchacho”, son algunos de los comentarios que se leen en el video.