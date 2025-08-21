Mujer de 31 años creyó que tenía sobrepeso y le encontraron tumor de 7.7 kg

Lo que parecía un simple aumento de peso terminó convirtiéndose en un caso médico sorprendente en Tailandia.

Ratchanaporn, una mujer de 31 años, convivió durante años con un abultamiento en su abdomen que ella y su familia atribuían a malos hábitos alimenticios. Sin embargo, detrás de esa “barriga grande” se escondía un quiste ovárico de 7,7 kilos.

La joven nunca sospechó que padecía un tumor de tal magnitud hasta que empezó a presentar síntomas alarmantes: dificultad para respirar, presión en el pecho y cambios físicos notorios.

Su madre, preocupada por la hinchazón abdominal que parecía un embarazo de gemelos, la llevó de urgencia al hospital Satun, en el sur del país.

Allí los especialistas realizaron exámenes que revelaron la verdadera causa: un quiste de 30 centímetros de ancho que estaba oprimiendo sus órganos internos y complicando su capacidad de respirar con normalidad.

La cirugía para retirar la masa resultó ser todo un reto. Los médicos necesitaron seis horas para extraer el enorme tumor, además de tomar muestras adicionales para descartar complicaciones posteriores.



Bajó más de 10 kilos tras la cirugía

La operación, realizada el 31 de julio, fue exitosa y cambió por completo la vida de Ratchanaporn. Antes del procedimiento, la mujer pesaba 86 kilos, pero tras la extirpación del quiste su peso bajó a 75, lo que le permitió recuperar la movilidad y sentirse “mucho más ligera”.

Mujer de 31 años creía que tenía sobrepeso y le encontraron tumor de 7.7 kg. Foto: Clínica de Obstetricia y Ginecología Dr. Thamon, Satun

Aunque este caso ha generado asombro, no es el único de este tipo. En México, una mujer de 24 años enfrentó una situación aún más extrema: vivió casi un año con un quiste ovárico que alcanzó dimensiones récord, con medio metro de diámetro y una circunferencia de 157 centímetros. Según el doctor Erik Hanson Viana, del Hospital General de México, la masa ocupaba el 95 % del abdomen de la paciente y ponía en riesgo su vida, pues afectaba funciones vitales como caminar, comer y respirar.

La joven mexicana fue sometida a una cirugía pionera y, meses después, pudo recuperar la normalidad en su día a día.