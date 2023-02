Mujer denuncia ser acosada sexualmente por hombre que le compró un seguro de vida

La historia de Natalia Montenegro ha conmocionado a muchas personas en internet, ya que, después de vender un seguro de vida , tuvo que cerrar todas sus redes sociales y cambiar sus hábitos de vida. Según la mujer, el hombre que le hizo la compra no ha parado de acosarla desde ese entonces, hasta el punto que teme por su seguridad.

A través de mensajes por redes sociales el hombre le dice que la va a agredir sexualmente y le envía videos e imágenes obscenas; sin embargo, lastimosamente, aunque le ha hecho miles de advertencias a las autoridades, nadie se ha contactado con ella para conocer su caso.

“No hacen nada, no quiero que esperen hasta que me encuentren en una maleta como Valentina Trespalacios o como a la misma Natalia Ponce de León. Me preocupa que pase algo físico o más grave para ponerme atención", afirmó en diálogo con Noticias Caracol.

Montenegro, de 31 años, jamás se imaginó que vender un seguro de vida a un hombre le cambiaría la vida, ya que desde ese momento el hombre la intimida y no le permite realizar sus actividades cotidianas.

“Lo que hizo fue tomar mis datos y empezar el acoso. Me envía contenido sexual altamente inapropiado, fotos y videos masturbándose. En el último mensaje me escribió que cuando me vea me va a agredir sexualmente, me iba a violar”, contó.

Ante la grave situación, la mujer aseguró que está a la espera que las autoridades se contacten con ella para conocer el caso; sin embargo, manifestó que actualmente no puede salir de su casa por el fuerte acoso que recibe diariamente.

“Yo en este momento no puedo salir sola, tengo que tener a alguien que me acompañe, no puedo estar en lugares donde frecuentaba porque este tipo, aparte de los mensajes, me envía las ubicaciones en dónde yo estoy, envía fotos indicando que ya sabe dónde estoy y que me va a encontrar”, aclaró.

