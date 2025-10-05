Mujer descubrió que su novio era su hijo biológico y contó todo: “No sabía”

En redes sociales se viralizó el testimonio de una mujer que, entre lágrimas, reveló un giro dramático en su vida sentimental: descubrió que el hombre con el que mantenía una relación amorosa era, en realidad, su hijo biológico, a quien había dado en adopción durante su adolescencia.

El relato, que ha generado conmoción y debate en internet, comenzó cuando la protagonista decidió compartir públicamente su historia. Según contó, cuando tenía apenas 12 años quedó embarazada de su entonces novio, de 16 años. Debido a su corta edad y la oposición de sus padres, tomó la dolorosa decisión de entregar al bebé en adopción, sin imaginar las consecuencias que esa decisión traería años después.

Pasado el tiempo, conoció a un joven con quien sintió una inmediata atracción. La relación se volvió cada vez más cercana y sólida, hasta que en medio de conversaciones cotidianas comenzaron a notar inquietantes coincidencias en sus historias personales. Él le confesó que había sido adoptado y que desconocía a su madre biológica, mientras que ella compartió la experiencia de haber dado un hijo en adopción siendo una niña.

Al ver las similitudes, la mujer propuso realizar una prueba de ADN. El resultado fue devastador: el test confirmó que el hombre con el que estaba saliendo era su propio hijo biológico.



“Descubrí esta noche que estaba saliendo con mi hijo biológico. Estaba embarazada cuando tenía doce años. Mis padres no querían que me hiciera cargo de mi hijo y decidieron darlo a la familia de mi exnovio para que lo criara”, relató con la voz quebrada y lágrimas en los ojos en el video que difundió en redes sociales.