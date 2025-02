Mujer rompió en llanto al revelar la razón por la que un joven la rechazó: “Apesta”

Maggie, una mujer que buscaba conectar con alguien, vivió una experiencia que nunca olvidará. Lo que comenzó como una noche prometedora terminó en lágrimas y frustración después de que su cita la rechazara de manera abrupta y sincera.

Su historia, compartida en redes sociales , no solo se volvió viral, sino que también abrió un intenso debate sobre la sinceridad, la empatía y los estándares de belleza en las relaciones modernas.

Maggie llegó al restaurante con la esperanza de pasar un agradable momento con un hombre que parecía interesado en conocerla. Sin embargo, la cita duró apenas 20 minutos. Según relató en un video publicado en sus redes sociales, el hombre la recibió con un abrazo, pero apenas cruzaron la puerta del lugar, le pidió que salieran nuevamente.

Fue entonces cuando, con una franqueza que muchos calificaron como cruel, el hombre le confesó que no quería continuar con la cita. “No pretendo ofenderte, pero no me apetece”, le dijo, antes de agregar: “Lo siento, es por tu peso”.

Visiblemente afectada, Maggie regresó a su coche y se fue a casa con un sentimiento de decepción y humillación. En su video, compartió su frustración y concluyó con una frase que resonó en miles de personas: “Tener citas cuando eres gorda apesta”.

El video de Maggie rápidamente se volvió viral, alcanzando más de 10 mil reacciones y generando un intenso debate en los comentarios. Mientras algunos usuarios defendieron la sinceridad del hombre, otros criticaron la forma en que manejó la situación. “Pues es preciosa, él se lo perdió”, opinó una usuaria. En contraste, otro comentario señalaba: “No veo nada de malo, él fue sincero”.