Mujer se reencontró con su esposo muerto gracias a la inteligencia artificial: así reaccionó  

Fue a través de la red social de TikTok que se compartió el video del momento en el que una mujer de 100 años de edad logró reencontrarse con su esposo gracias a la inteligencia artificial.

La oportunidad de ver a su esposo después de un gran número de años se la dio su nieto, quien se dio a la tarea de brindarle un momento único a su abuela y para eso utilizó un computador que le permitió con una foto que conservan en su hogar, lograr darle movimiento a la imagen utilizando la inteligencia artificial.

En el video compartido se puede ver cómo la imagen hace gestos como reírse y mover las pestañas, algo que revivió recuerdos en la esposa de 100 años. Para mostrar el resultado final, su nieto la acercó al computador y dejó que viera la imagen de su esposo en movimiento.

La mujer al principio no reconocía a su esposo, pues hace muchos años no lo veía y no actuó de ninguna manera. Luego de percatarse de la imagen en movimiento que se transmitía mediante en el computador era de su esposo, no lo podía creer.

Mientras se la mostraban una y otra vez, la mujer no podía creer que después de tanto tiempo logró ver de nuevo a su esposo y en el video se puede observar la emoción en su rostro, además, se le escaparon un par de lágrimas.

En la conversación con su nieto en el video compartido, la mujer señal: “No voy a dormir esta noche. Te amo, José, nos amábamos”, fueron las palabras de la mujer mientras apreciaba la imagen del esposo moverse en el computador y aseguró no haberlo visto desde 1994.

El video no tardó en volverse viral en la red social de TikTok, donde cuenta con más de 270.000 ‘me gusta´, ha sido compartido más de 30.000 veces y ha sido comentado un gran número de veces, donde se pueden leer frases como: “Le dijo te amo”, “¿Qué app es? Quiero ver a mi papá sonriendo de nuevo?”, “Después del “te amo José” se escucha un te amo muy bajito”, “Amores así no volverán”, “Nos amábamos”.