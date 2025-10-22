Murió reconocida actriz de televisión de 39 años en grave accidente en bicicleta

La industria del entretenimiento en Japón está de luto por la repentina muerte de Tomoko Takahashi, reconocida actriz de televisión, teatro y publicidad, quien perdió la vida el pasado jueves 16 de octubre a los 39 años de edad tras sufrir un accidente de tránsito en Tokio.

De acuerdo con medios locales, el hecho ocurrió en el distrito de Nerima, cuando Takahashi se desplazaba en bicicleta y fue atropellada por un vehículo. La policía detuvo al conductor involucrado mientras se adelanta la investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro.

Tomoko Takahashi Foto: redes sociales

La familia de la artista confirmó la noticia días después, una vez realizado el funeral de manera privada, y pidió respeto por el momento de duelo que atraviesan. “Agradecemos profundamente el apoyo recibido a lo largo de la carrera de Tomoko. Pedimos respeto por la privacidad de su familia en este difícil momento”, señaló su agencia en un comunicado.

Tomoko Takahashi alcanzó notoriedad en Japón por su participación en exitosas producciones televisivas como Emergency Interrogation Room, DOCTOR3 y Dr. Nurse Aide. Su talento y carisma la convirtieron en una figura muy querida por el público y en un rostro habitual en campañas publicitarias y obras teatrales.



Su fallecimiento ha causado gran conmoción entre seguidores y colegas, quienes la recuerdan como una artista comprometida y una "gran persona".