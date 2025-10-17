En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / Murió querida periodista colombiana tras sufrir accidente de tránsito

Murió querida periodista colombiana tras sufrir accidente de tránsito

Ella estuvo varios días en una UCI luchando por su vida tras el accidente, pero, según el reporte médico, las heridas fueron mortales.

Dayanna Guayabo, periodista colombiana.jpg
Dayanna Guayabo, periodista colombiana //
Foto: Instagram @dayannaguayabo1
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de oct, 2025

Luto en Ibagué tras conocerse la muerte de la conocida y querida periodista Dayanna Guayabo, de 23 años, que trabaja en El Irreverente, que perdió la vida tras un fuerte accidente de tránsito que sufrió el pasado 14 de octubre cuando se movilizaba en su motocicleta por la ciudad.

Luego del accidente, Dayanna fue trasladada a la clínica Medicadiz y estuvo durante tres días en la unidad de cuidados intensivos en el barrio La Samaria de la capital del Tolima. Pero la joven periodista sufrió un trauma craneoencefálico y pese a todos los intentos médicos no logró sobrevivir.

“Dayanna fue una periodista comprometida, talentosa y llena de vocación. Se destacó por su manera única de narrar las noticias a través de videos, donde combinaba cercanía, claridad y sensibilidad para conectar con la gente. Su pasión por informar y su carisma natural la convirtieron en una de las voces más queridas de la reportería local”, expresaron desde el medio donde trabajaba.

Dayanna Guayabo, periodista colombiana (1).jpg
Dayanna Guayabo, periodista colombiana //
Foto: Instagram @dayannaguayabo1

¿Cómo se produjo el accidente de tránsito donde murió Dayanna Guayabo?

El hecho se registró el pasado 14 de octubre, ella se movilizaba en su motocicleta por la carrera 12 sur con calle 83 en la capital del departamento del Tolima, pero perdió el control cuando intentó esquivar un tramo en mal estado de la vía y cayó al pavimento, en el accidente también se vio involucrado un taxi.

Minutos después del accidente, fue trasladada al centro médico mencionado en donde permaneció en UCI hasta este 17 de octubre.

“Hoy despedimos a una periodista que amaba su oficio, que trabajaba con entrega y que siempre buscó contar las historias con el alma. Su legado permanecerá en cada palabra, en cada video y en el recuerdo de quienes tuvimos el privilegio de compartir con ella”, añadieron desde el medio donde trabaja, lamentando su pérdida y agradeciendo todo su trabajo durante tanto tiempo.

