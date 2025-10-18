Murió Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit, a los 48 años: “Perdimos a nuestro hermano”

El mundo del rock lamenta la muerte de Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, quien falleció a los 48 años. La noticia fue confirmada por la propia banda a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartieron un emotivo mensaje en su memoria.

“En memoria de nuestro hermano, Sam Rivers”, comienza el comunicado firmado por Fred Durst, Wes Borland, DJ Lethal y John Otto. “Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido. Sam Rivers no solo era nuestro bajista, era pura magia. El pulso de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido. Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam aportó una luz y un ritmo irremplazables. Su talento era espontáneo, su presencia inolvidable, su corazón enorme”, escribió el grupo.

La banda destacó el legado del músico, describiéndolo como una “verdadera leyenda” cuyo espíritu vivirá “en cada ritmo, cada escenario, cada recuerdo”. “Te queremos, Sam. Te llevaremos con nosotros, siempre. Descansa en paz, hermano. Tu música nunca termina”, concluye el mensaje.

Rivers fue una pieza fundamental en el sonido distintivo de Limp Bizkit, banda que alcanzó fama mundial en la década de 1990 con éxitos como Break Stuff, My Way y Rollin’. Su estilo combinaba el funk, el metal y el rap, consolidando a la agrupación como uno de los referentes del nu metal.



Cabe recordar que Limp Bizkit tiene programado un concierto en Bogotá el próximo 5 de diciembre, inicialmente previsto para el estadio El Campín, pero recientemente reprogramado para el Coliseo MedPlus. Hasta el momento, la agrupación no ha confirmado si el evento sufrirá cambios tras el fallecimiento de Rivers.