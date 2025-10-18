En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataque a submarino en Caribe
Protestas en Bogotá
Regasificadora de Cartagena

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Murió Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit, a los 48 años: “Perdimos a nuestro hermano”

Murió Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit, a los 48 años: “Perdimos a nuestro hermano”

La noticia fue confirmada por la propia banda a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartieron un emotivo mensaje en su memoria.

Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit
Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de oct, 2025

El mundo del rock lamenta la muerte de Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, quien falleció a los 48 años. La noticia fue confirmada por la propia banda a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartieron un emotivo mensaje en su memoria.

“En memoria de nuestro hermano, Sam Rivers”, comienza el comunicado firmado por Fred Durst, Wes Borland, DJ Lethal y John Otto. “Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido. Sam Rivers no solo era nuestro bajista, era pura magia. El pulso de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido. Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam aportó una luz y un ritmo irremplazables. Su talento era espontáneo, su presencia inolvidable, su corazón enorme”, escribió el grupo.

La banda destacó el legado del músico, describiéndolo como una “verdadera leyenda” cuyo espíritu vivirá “en cada ritmo, cada escenario, cada recuerdo”. “Te queremos, Sam. Te llevaremos con nosotros, siempre. Descansa en paz, hermano. Tu música nunca termina”, concluye el mensaje.

Rivers fue una pieza fundamental en el sonido distintivo de Limp Bizkit, banda que alcanzó fama mundial en la década de 1990 con éxitos como Break Stuff, My Way y Rollin’. Su estilo combinaba el funk, el metal y el rap, consolidando a la agrupación como uno de los referentes del nu metal.

Cabe recordar que Limp Bizkit tiene programado un concierto en Bogotá el próximo 5 de diciembre, inicialmente previsto para el estadio El Campín, pero recientemente reprogramado para el Coliseo MedPlus. Hasta el momento, la agrupación no ha confirmado si el evento sufrirá cambios tras el fallecimiento de Rivers.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Viral

Publicidad

Publicidad

Publicidad